Un premier mort du coronavirus en Guyane

Un homme âgé de 70 ans, originaire du village amérindien de Cécilia (Matoury) est décédé dans la nuit de dimanche à lundi à l’hôpital de Cayenne, nous a-t-on confirmé de source sanitaire. Il était infecté au Covid-19 et placé en réanimation depuis la semaine dernière. Le village arawak de Matoury, mis en quarantaine par un arrêté du préfet pris le 9 avril en fin de journée, comptait 19 cas positifs confirmés au mardi 14 avril plus un cas certain, selon l’ARS, mais jamais déclaré positif. Ce cas certain non déclaré positif serait le cas zéro du village, il s’agirait d’une…