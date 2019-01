Un Noël en lecture

Indémodable, le livre sera certainement un des cadeaux de dernière minute. Frédéric Dumas, représentant de la librairie La Légende du Colibri ouverte récemment dans une maison créole à Cayenne, résume pour Guyaweb les principales tendances 2018 parmi 100 000 titres proposés à la vente. « D’une manière générale on lit bien en Guyane, surtout qu’il y a eu de bons titres cette année ».

Colin Niel, la valeur sûre

“En septembre il y a eu la sortie du nouveau Colin Niel et forcément ça a dopé les ventes en les tirant vers le haut. Son dernier titre Sur le ciel effondré, sorti aux éditions du Rouergue, est leader. En une semaine nous avons vendu 800 ouvrages lors de sa sortie. En même temps est sortie une intégrale de ses trois premiers titres. Il se vend bien, surtout en cette période de fêtes, en plus il a une belle couverture Saramaca. Grâce au dernier Colin Niel, il y a eu une activité du livre qui était supérieure aux autres années.”

Les rayons Conseils et Développement personnel se développent

« D’une manière générale, tout ce qui est technique comme les titres liés au concours comme celui qui prépare au concours de l’école infirmière, se développent. Les fonds de développement personnel cartonnent depuis cinq ans chez tous les libraires de manière globale. A travers le développement personnel, le livre se porte bien. Il y a des auteurs qui sortent du lot comme Laurent Gounelle qui cartonne à chaque fois qu’il sort un ouvrage. »

Les fonds Voyages toujours demandés

« L’Amérique latine est toujours très demandée. Les pays andins comme le Pérou, l’Equateur, la Bolivie ont la cote. La Colombie sort aussi du lot, enfin les Français font confiance alors qu’avant ils avaient peur car les relations politiques étaient compliquées. Ce qui est très en vogue, c’est l’Argentine et le Chili et depuis l’arrivée de la nouvelle compagnie aérienne, on commence à vendre des guides sur New-York, les Etats-Unis. »

Classiques BD

« Les titres qui se portent bien sont comme chaque année le Blake & Mortimer, le nouveau XIII. Un livre qui cartonne est l’Arabe du futur de Riad Sattouf, c’est de la folie.

En général le livre va bien et le conseil est l’essentiel de notre travail. La richesse est la diversité de l’offre. »

Ils sont aussi en librairie

Balades Guyanaises, de Olivier Mailleux, aux éditions Samaro. Un recueil de poème sous forme de balades guyanaises, intimistes et sincères qui parleront autant de Morpho, du Rorota, de Cayenne, de Carbet, de Toucan, de Lamirande, des îles, de Grand Sand, etc…, que de toutes les émotions intérieures qui nous traversent quand on a la chance de découvrir la Guyane, au gré de nos envies et étapes de vie…

Eldorado, une bande-dessinée de Damien Cuvillier et de notre consoeur Hélène Ferrarini, aux éditions Futuropolis. L’histoire : au début du XXe siècle. Entre les deux Amériques. Dans une grande ville des Etats-Unis, Marcello, un jeune syndicaliste, très engagé dans la lutte sociale, est renvoyé de l’acierie où il est ouvrier. Malgré lui, il se retrouve embarqué pour l’Eldorado, un territoire d’Amérique centrale où un canal est en construction… Pour aller plus loin : Eldorado, sur France Inter (émission du 5 septembre 2018)

Nouvelle édition 2019-2020 du Guide de Guyane de Philippe Boré, aux éditions Curieux de Nature. Tout savoir sur le tourisme équitable et solidaire au travers d’un guide touristique dédié à la Guyane. Une mine d’information-nature, de balades, de randonnées, de bonnes adresses en Amazonie guyanaise.

Et si vous souhaitez partager vos impressions sur un livre qui vous a plu, n’hésitez pas à laisser un commentaire…