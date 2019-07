Trois militaires morts : le refus du préfet de rendre compte

Sourd aux sollicitations des médias pendant près de 30 heures après le décès de trois militaires français mercredi, au cours d’une opération Harpie, le préfet de Guyane a finalement répondu par… une fin de non recevoir jeudi en soirée, via son service de communication.

Notablement en ces termes : «Le Préfet, qui s’est exprimé sur les réseaux sociaux (sic) ce matin, ne fera pas d’autres commentaires, ni ne donnera suite aux demandes d’interview. »

En matière de « réseaux sociaux » et en guise « d’informations », le préfet avait posté un message jeudi matin, au lendemain déjà du drame, sur le mur… Facebook de la préfecture pour expliquer simplement qu’il se rendait ce jeudi (en hélicoptère) sur les lieux des faits avec le général commandant des forces armées de Guyane.

Mais il n’a pas répondu et annonce donc qu’il ne répondra à aucune question que sont en droit de se poser les journalistes sur cette affaire, au nom de leur intérêt public pour les citoyens lecteurs.

Une position qui correspond de fait à un refus de rendre compte notamment du bilan et du déroulement précis des opérations Harpie dont le préfet est le présumé chef d’orchestre en Guyane.

Une posture inflexible et durable qui ne date pas de ce drame comme l’avait déjà dévoilé Guyaweb l’an dernier (voir notamment cet article) et qui consacre un recul du droit et du devoir d’informer.

Les faits sont là.

Le 27 juin 2012 dans l’après-midi, je m’en souviens : les médias locaux sont alertés par les… autorités locales que des faits très graves viennent de se dérouler à Dorlin, haut lieu de l’activité aurifère illicite (à l’époque depuis 20 ans) sur le territoire de Maripasoula et qu’un point presse d’explications va être donné en fin de journée.

Ce jour là, en cette fin de journée, toutes les plus hautes autorités étatiques concernées par l’opération Harpie font face aux journalistes à Cayenne.

Et l’on y apprend alors que ce matin du 27 juin 2012, peu avant 10h, l’EC-145 biturbine de la gendarmerie de Guyane s’approche de Dorlin : « au moment de son approche, l’hélicoptère se trouvait entre 15 et 20 m du sol dans une zone encaissée. C’est là qu’il a commencé à être pris à partie par quelqu’un qui se trouvait peut-être dans la forêt sur le côté (…) C’était comme si un individu vidait son chargeur », raconte donc le soir même du drame, le colonel Didier Laumont, commandant de la gendarmerie en Guyane.

Un gendarme est alors éraflé à la cuisse par une balle qui traverse la paroi de l’appareil.

Privé de l’un des deux moteurs qui a lâché, l’hélicoptère parvient à battre en retraite et à se poser à Maripasoula à 60 km de là. « Ils ont failli l’abattre » confiera encore le soir du drame le colonel Laumont.

Les autorités décident pourtant de reprendre l’opération malgré l’attaque de l’hélicoptère, le jour-même, dès le début de l’après-midi. « Ça nous semblait être au départ le fait d’un seul individu comme ça nous est déjà arrivé, lorsqu’un individu isolé ne veut pas perdre son quad, sa pirogue… La suite s’est avérée différente », confiera rétrospectivement, le colonel Laumont.

Deux Puma de l’armée déposent une trentaine d’hommes, vers 13h, le même jour, à 2km des lieux de l’attaque du matin.

Les hélicoptères repartent. Après quelques centaines de mètres de marche sur un sentier en forêt, la troupe est brusquement attaquée par des hommes équipés d’armes à feu qui se révèleront être des armes de guerre. Deux militaires perdront la vie, deux gendarmes sont gravement blessés, l’un à l’abdomen, l’autre au bras.

Suite à cette nouvelle attaque, aux terribles conséquences cette fois, les autorités décident de « se désengager » de Dorlin, confiera, pour sa part, le général Metz commandant des forces armées de l’époque.

L’enquête judiciaire révèlera par la suite une imprudence opérationnelle aux lourdes conséquences.

Ce jour-là, après avoir essuyé un feu nourri sur l’hélicoptère en approche de Dorlin, les forces de l’ordre décideront de revenir sur les lieux alors qu’il était déjà possible d’en déduire que la bande armée (de Manoelzinho) était en possession d’armes de guerre au regard d’un des premiers projectiles tirés, recueilli dans l’hélicoptère des forces de l’ordre au moment de l’attaque du matin.

Mercredi 17 juillet 2017, sept ans après : trois militaires trouvent la mort au cours d’une opération Harpie sur le secteur Saint-Jean du Petit Abounami, toujours dans le Parc Amazonien de Guyane, sur Papaïchton cette fois.

En début de soirée, Guyane 1ère a l’information relative aux trois décès. La préfecture refuse de confirmer les faits vers 19h et renvoie selon le média public vers les forces armées. Injoignables assure Guyane 1ère. Nous avons essayé en vain, en cette même soirée, de joindre les forces armées de Guyane.

La préfecture évidemment est au courant des trois décès mercredi mais ne fait aucun communiqué, n’organise aucun point presse le jour des faits pour informer les citoyens.

Autre temps, autres méthodes.

Depuis le drame, la préfecture n’a pas répondu à la moindre question journalistique.

Jusqu’à ce communiqué adressé par mail aux journalistes jeudi soir une trentaine d’heures après les faits qui consacre de manière lapidaire une fin de non recevoir.

Le communiqué indique en effet en ces termes : « Le bureau de la communication interministérielle revient vers vous, suite à vos nombreuses sollicitations dans le cadre du terrible drame qui a touché les forces armées, la Guyane et la nation toute entière. Le Préfet, qui s’est exprimé sur les réseaux sociaux ce matin, ne fera pas d’autres commentaires, ni ne donnera suite aux demandes d’interview. »

Réseaux sociaux ? Le préfet Patrice Faure s’est fendu, depuis les faits, d’un message sur le mur Facebook (!) de la préfecture de Guyane jeudi matin tôt dans lequel il annonce se rendre ce jeudi (en hélicoptère comprend-on) sur les lieux du drame en compagnie du général Looten, commandant des forces armées de Guyane.

Son communiqué du soir ajoute simplement en terme d’information que le général Valentini commandant de la gendarmerie de Guyane était du déplacement sur les lieux ainsi que «le procureur de la République» (en fait il s’agit, voir cet article, du procureur adjoint Jean-Claude Belot assurant par intérim la hiérarchie au parquet en l’absence du procureur Samuel Finielz).

En Guyane, plus qu’ailleurs, la relation procureur-préfet peut manquer de distance.

Fin 2018, à l’époque où le procureur de la République de Cayenne était Eric Vaillant, aujourd’hui procureur de Grenoble, un rapport commun préfet-procureur, jamais rendu public, a été remis à la ministre de la Justice Nicole Belloubet.

Réputés plus indépendants, les juges du siège n’ont pas été conviés à la co-rédaction de ce rapport.

Dans son communiqué de jeudi soir très pauvre en informations, le préfet y joue, par ailleurs, sur la corde sensible, en décrétant que «l’heure est au recueillement »

Il y souligne la présence d’un «aumonier militaire» ce jeudi sur les lieux du drame.

Nous avions calé des rendez-vous. Tous les rendez-vous, toutes les interviews ont été (…) annulés

Plus tôt dans la journée de jeudi, notre consœur de Guyane la 1ère, Véronique Bedz, a déploré le « verrouillage » de l’information sorte d’entrave au travail journalistique, au cours du journal radio de 13 heures (écouter, via ce lien, l’édition du journal radio du 18 juillet à partir de 13min20 secondes)

« Nous avions calé des rendez-vous. Tous les rendez-vous, toutes les interviews ont été a posteriori annulés soit par (la hiérarchie) des services soit directement par la préfecture » y indique notamment notre consœur.

« Et c’est vraiment dommage (…) car nous cherchions simplement ce matin à savoir par exemple comment une intoxication était possible ?, ce qu’il peut techniquement se passer au fond des puits. Idem sur l’aspect géologique, quels sont les gaz présents dans nos sous-sols ?, quels sont leurs effets ? Ce n’est évidemment pas pourtant un secret d’Etat mais l’on nous empêche de donner ces informations ».

Et nos confrères de trouver des bouches brutalement cousues dès lors notamment au BRGM, à l’hôpital et même chez les pompiers selon une source au sein de Guyane 1ère.