S’organiser face à l’érosion marine

Cinquième volet de notre série consacrée au changement climatique : les risques d’érosion et de submersion marine. Un risque amplifié par la montée des eaux et l’accentuation des tempêtes, d’après l’État, et auquel 85% de la population guyanaise est exposée, d’Awala-Yalimapo à Rémire-Montjoly en passant par Kourou. Aux Hattes, à Awala-Yalimapo, les cocotiers ne donnent plus autant d’ombre qu’avant. Le sol s’est dérobé sous leurs racines. Depuis 2018, la commune kali’na de l’Ouest est fortement touchée par l’érosion. La zone située face au bourg de Yalimapo « a reculé d’environ 8 mètres sur un linéaire de 500 mètres entre 2019…