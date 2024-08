Retour en Guyane du B-Boy Dany Dann, médaillé d’argent aux JO de Paris 2024

Le Guyanais B-Boy Dany Dann a décroché l’argent, la première médaille en Breaking – nouvelle discipline olympique – pour la France, face au Canadien B-Boy Phil Wizard sur la place de la Concorde à l’occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024 qui se sont déroulés du 26 juillet au 11 août.

Dany Dann, vice-champion olympique, sera de retour en Guyane ce lundi 19 août à partir de 17h. Le lendemain, mardi 20 août, il débutera un relais dans les communes de Kourou, Iracoubo, Mana et Saint-Laurent du Maroni, sa commune natale.

La première médaille tricolore dans l’histoire du Breaking

Issu de la culture hip-hop née dans les quartiers défavorisés de New York dans les années 1970, le breakdance a fait son apparition lors des JO de Paris 2024. C’est sur la place de la Concorde que la compétition pour les B-Boys s’est déroulée lors de la journée du samedi 10 août.

Après sa qualification dans le groupe B, sa victoire en quart face à l’Américain Jeffro et son duel gagné en demi-finale face à un autre Américain, Victor, Dany Dann a disputé une finale malheureusement perdue face au Canadien B-Boy Phil Wizard.

«C’était incroyable, le public m’a donné tellement d’énergie ! » s’est exclamé le Français à l’issue de cette finale notée sur la technicité et la créativité. Sur le site officiel du Comité International Olympique, Danis Civil alias Dany Dann, Guyanais originaire de Saint-Laurent du Maroni, raconte qu’il « n’aurai(t) jamais pensé faire une finale !». Dany Dann, champion de France et d’Europe de sa discipline en 2022 et aujourd’hui vice-champion olympique, s’est dit « si heureux pour moi, pour la France, pour les sacrifices qu’on a faits ces deux dernières années. On est passé par de nombreux tournois pour arriver aux qualifications, c’était fou et maintenant l’argent…! ».

Dany Dann est bel et bien entré dans l’Histoire du Breakdance lors des JO de Paris 2024, d’autant plus que cette discipline sera absente des prochains Jeux d’été. En effet, le Breaking n’a pas été retenu par le Comité d’organisation des Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. En revanche, la discipline pourrait revenir lors des JO de Brisbane 2032 mais Dany Dann, actuellement âgé de 36 ans, en aura alors 44 …

Le relais de Kourou à Saint-Laurent du Maroni pour Dany Dann

Ayant découvert le breakdance à Saint-Laurent du Maroni en 2003, Dany Dann revient sur ses terres pour célébrer son titre de vice-champion olympique. Il arrivera ce lundi 19 août à 17h à l’aéroport de Cayenne Félix-Eboué. Le lendemain, mardi 20 août, Dany Dann débutera son relais à travers les communes de Kourou, Iracoubo, Mana et Saint-Laurent du Maroni. Dans le détail, il sera à 9h devant le Mercure Hôtel et à 9h30 à la mairie de Kourou. Puis direction Iracoubo où il sera devant la mairie à 11h. Ensuite, le vice-champion olympique poursuivra son relais à 12h30 à la mairie de Mana. Son arrivée est prévue à 14h au Camp de la Transportation à Saint-Laurent du Maroni.

Photo de Une : © X Dany Dann