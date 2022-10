Médico-social : le versement de la prime Ségur validé par la CTG

Réunis en Assemblée plénière, les élus ont voté vendredi 28 octobre le versement de la prime Ségur pour les personnels soignants et médico-sociaux de la Collectivité territoriale de Guyane. Près de 200 euros nets supplémentaires qui devraient être versés dès la paye de décembre. Cette décision acte la fin de la mobilisation des fonctionnaires territoriaux qui ont obtenu en plus du versement de la prime, sa rétroactivité au 1er avril. La mobilisation a fini par payer. Ce vendredi 28 octobre, les personnels de santé et médico-sociaux de la Collectivité territoriale de Guyane – psychologues, éducateurs, puéricultrices, intervenant familiaux…, titulaires comme…