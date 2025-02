Les voies de la justice sont impénétrables : huis clos pour le procès du père François

On ne pourra pas suivre ce procès du père Patrice François qui, comme cela était prévisible, aura lieu à huis clos. Dans la salle presque vide, ne reste que la Cour criminelle présidée par Laurent Sochas, le ministère public est représenté par madame Gisèle Auguste. Les deux parties sont présentes, Patrice François, assisté de son avocat du barreau de Toulouse, Me Jocelyn Momasso Momasso. La victime présumée est aussi présente aux côtés de son avocate Me Mélanie Dubois. C’est en tout cas une sale affaire qui frappe un prêtre et l’Eglise catholique de Guyane dans son ensemble. Le Père guyanais…