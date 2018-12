Léon Bertrand se pourvoit en cassation dans l’affaire Senog, à quelques jours d’une audience visant à obtenir sa sortie de prison

Son défenseur sera à l'audience : Me Gay ne participe pas à la grève des avocats !

Léon Bertrand s’est pourvu en cassation vendredi matin nous a indiqué le même jour son avocat Me Jérôme Gay qui précise avoir formalisé la démarche. Et ce, au lendemain donc, de l’arrêt de la Cour d’appel dans l’affaire Senog condamnant l’ex-ministre délégué au tourisme de Jacques Chirac à 18 mois de prison ferme, 100 000 euros d’amende et 5 ans d’inéligibilité. Il avait 5 jours pour le faire après le prononcé de l’arrêt jeudi faute de quoi la décision de la Cour d’appel du 13 décembre 2018 serait devenue définitive à l’issue du délai imparti. En cas de décision définitive,…