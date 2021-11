Le secteur de l’île de Cayenne et celui des Savanes passent sous le taux d’incidence de 100, le littoral Ouest se stabilise à 39

Guyaweb a pris connaissance du PSI (Point de situation interne) des épidémiologistes de l’ARS. La situation continue à baisser : le taux d’incidence moyen en Guyane est tombé, la semaine dernière, à 78 nouveaux cas pour 100 00 habitants. La semaine dernière, la tendance tombe à moins de 100 cas sur Cayenne et sur l’Ile des Savanes : 98 exactement Sur le littoral Ouest , le taux d’incidence est stable à un taux beaucoup plus bas : 39. Ce taux sur le littoral Ouest avait nettement diminué, il y a 2 semaines, passant de 74 à 33. On arrive à…