Le paiement, par la CCOG, de frais d’avocats de Léon Bertrand et Augustin To-Sah-Be-Nza dans l’affaire des pots de vin et marchés truqués : «des décisions irrégulières» pour la Chambre régionale des comptes

Confortant les enquêtes journalistiques de Guyaweb de ces dernières années sur le sujet, la Chambre régionale des comptes (CRC), dans un rapport peu flatteur sur la CCOG (rendu public le 14 juin), fustige le caractère irrégulier des décisions du conseil communautaire de la CCOG ayant entériné les paiements, par la collectivité, de frais d’avocats de son président de l’époque Léon Bertrand et de l’ex-directeur général des services, Augustin To-Sah-Be-Nza, dans le cadre de leur défense dans la célèbre affaire judiciaire des pots de vin et marchés truqués. Tous deux ont été définitivement condamnés pour corruption passive et favoritisme dans cette…

