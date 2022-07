Le chantier de la centrale électrique de l’Ouest suspendu à la décision du tribunal administratif

Saisi en référé par les associations Kulalasi, Maiouri Nature Guyane, l’Aspas et l’association du village Prospérité, le tribunal administratif de Cayenne doit se prononcer sur une dérogation d’espèces protégées exigée à l’exploitant Ceog par les requérants. Cette dérogation apporterait des garanties supplémentaires de protection de l’environnement dans le projet de centrale électrique de l’Ouest guyanais (Ceog) d’après les associations de défense de l’environnement et des peuples autochtones. La décision du tribunal, attendue en début de semaine prochaine, entraînera ou non une suspension des travaux le temps que la requête soit étudiée sur le fond. « Nous ne sommes pas là pour contester…