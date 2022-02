Le calvaire du tout dématérialisé

Depuis plusieurs mois, la dématérialisation exclusive de certaines démarches administratives par la préfecture et la quasi impossibilité d’obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour, notamment, entraînent une détresse chez les usagers. L’annulation de ces décisions par le tribunal administratif de Guyane prendra effet au 1er mars et la préfecture est censée trouver une alternative au tout numérique. A Saint-Laurent, depuis près de 6 mois, Marine* essaie d’obtenir un rendez-vous pour déposer un dossier de première demande de titre de séjour, sur la page internet de la sous-préfecture. Et systématiquement, elle se heurte à l’absence de créneaux…