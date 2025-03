Le Brésil plongé dans l’organisation de sa COP à Belém

La COP 30 se prépare à Belém, en Amazonie brésilienne, et a déjà gagné le surnom de « COP de la forêt ». Tout doit être prêt pour le 10 novembre 2025, les onze jours de conférence qui suivront et les nombreux événements en parallèle. Malgré ses contradictions, le gouvernement Lula veut en faire une vitrine de son engagement écologique, mais doit d’abord faire face à de nombreux défis logistiques et politiques. De notre correspondant au Brésil – « J’ai la certitude que l’on va organiser la meilleure COP de l’histoire » déclare Lula, tout sourire, en quittant Belém à la…

