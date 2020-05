L’ancien maire de Camopi, René Monerville, touché par l’infection au Covid-19 et hospitalisé

René Monerville, 46 ans, piroguier, chef d’entreprise et ancien maire de Camopi entre 2008 et 2014, est l’un des habitants de cette commune amérindienne à être touché par le coronavirus. L’intéressé, hospitalisé à Cayenne, nous l’a confirmé ce matin. Mercredi 20 mai, son frère, piroguier pour la Légion, avait été l’un des trois premiers habitants de Camopi testés positifs au Covid-19, les deux autres étant alors un légionaire du 3ème REI (3ème Régiment étranger d’infanterie) et un autre piroguier amérindien de la Légion, travaillant pour Camopi : «Je n’ai pas de nouvelle de mon frère, pour ma part, je ne…