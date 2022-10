Inéligible, Juliette Daniel est remplacée par Akama Opoya dans le groupe d’opposition de la CTG

La conseillère territoriale d’opposition, groupe « Unis et engagés », condamnée par la justice et frappée d’inéligibilité a été remplacée lors de l’assemblée plénière de ce vendredi 28 octobre par M. Akama Opoya. Il siégera dans les mêmes commissions et reprendra toutes les représentations occupées jusqu’ici par Juliette Daniel. Pour rappel, la conseillère territoriale a été condamnée en décembre 2019 à 5 ans d’inéligibilité, prononcée à titre exécutoire, et 4 ans de prison dont un avec sursis pour travail dissimulé, aide au séjour d’étranger en situation irrégulière, emploi d’un étranger sans titre, complicité d’orpaillage illégal et abus de biens sociaux, ne…