Greenpeace en mission scientifique sur les tortues

L’ONG environnementaliste est en Guyane du 3 au 10 juin avec une équipe scientifique menant des recherches sur les tortues marine.

Cette équipe pluridisciplinaire rattachée au CNRS et à l’Université de Strasbourg étudie « le comportement des tortues marines de Guyane. La présence des tortues, la façon dont elles s’alimentent ou encore les conditions océanographiques dans lesquelles elles évoluent, encore peu connues, sont en effet autant d’indicateurs de la santé des océans » indique Greenpeace.

La mission scientifique « se déroulera dans la réserve naturelle de l’Amana et à Cayenne, lieux de ponte des tortues luths entre avril et juillet. Cette période particulière permet d’assurer un suivi démographique de cette espèce. Des balises Argos, des biologgers et des caméras embarquées seront placés sur une quinzaine de tortues luths pour enregistrer de nombreuses informations ».

Ces travaux sur les tortues « viendront compléter le travail que Greenpeace mène depuis plusieurs années sur le Récif de l’Amazone », après deux expéditions menées en 2017 et 2018 par l’ONG à bord du navire Esperanza qui avaient « confirmé la présence du récif dans les eaux guyanaises » (Guyaweb du 11/05/2018).

Greenpeace souligne en effet que « les tortues luths sont des animaux migrateurs qui dépendent aussi bien des écosystèmes côtiers que des écosystèmes de haute mer pour leur survie, d’où l’importance de protéger les océans avec un vaste réseau de réserves marines. »

La venue de Greenpeace en Guyane s’inscrit dans le cadre d’une expédition en mer d’un année « au cours de laquelle le navire Esperanza traversera l’océan Atlantique, depuis l’Arctique jusqu’en Antarctique, pour mettre en valeur la richesse des écosystèmes marins et dénoncer les menaces qui pèsent sur les océans », les recherches scientifiques menées durant cette expédition devant « corroborer la nécessité d’un traité mondial sur la haute mer fort et ambitieux, actuellement en cours de négociation à l’ONU ».