Feux de végétation : risques (très) sévères

Pour la journée du mardi 8 octobre, plusieurs secteurs de Guyane sont classés en risques très sévères ou sévères « feux de végétation », en raison de l’évolution des conditions météorologiques, indique la préfecture.

Les secteurs de Kourou plage, Kourou CSG, Montsinéry, Macouria, Sinnamary et Iracoubo sont classés en risques très sévères et les communes de Saint-Georges, Régina, Ouanary, Cayenne et Rémire-Montjoly sont classées en risques sévères.

« Une mise à feu volontaire peut à tout moment échapper à son auteur, et ainsi, mettre en danger des vies humaines, menacer des habitations, entraîner de grosses difficultés sur les axes routiers ou détruire des réseaux électriques ou téléphoniques » alerte la préfecture, qui prévient qu' »en conséquence, toutes mises à feu volontaire, quel qu’en soit l’utilité, sont strictement interdites sur ces secteurs. »

La plus grande prudence et le respect des consignes de sécurité sont demandés à la population.