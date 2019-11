Douglas, Mac Kenzie et Bourguignon condamnés respectivement à 18, 15 et 10 ans de réclusion criminelle pour «tentative de vol ayant entraîné la mort» de Patrice Clet

Jérôme Douglas, 26 ans le 19 décembre prochain, Yannick Mac Kenzie, 23 ans et Kerian Bourguignon, 27 ans ont été reconnus coupables de «tentative de vol ayant entraîné la mort» et condamnés respectivement à 18 ans, 15 ans et 10 ans de réclusion criminelle par la Cour d’assises de Cayenne vendredi après-midi à l’issue d’un procès débuté lundi. Le 8 novembre 2016 vers 21h45, trois individus dont un mineur de 16 ans à l’époque, le présumé Blackmann Shawn, né à Georgetown au Guyana et depuis introuvable, avaient fait irruption au domicile de Patrice Clet. Un coup de feu était parti…