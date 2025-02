De l’affaire AZ DOM de José Mariéma à l’affaire Médicalia de Steeve Constant : préjudice supposé de plus de 4 millions d’euros à près de 8, 5 millions pour la Sécu

L’enquête sur cette affaire a commencé en 2022 en Guyane, ouverte par le parquet de Cayenne qui s’est rapidement dessaisi au profit de la JIRS (Juridiction interrégionale spécialisée) de Fort de France. « Il y a l’affaire AZ Dom de José Mariema qui se concentre sur la Guyane et l’affaire Médicalia de Steeve Constant qui est une affaire qui va en Guadeloupe, en Guyane, à la Réunion, dans l’Hexagone» confie une source proche du dossier. Enquête journalistique. « La délinquance est exogène à la Guyane» clame le procureur général Joël Sollier. Commençons par le fils du défunt avocat me Jean…

