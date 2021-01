Covid-19 : 825 nouveaux positifs en Guyane depuis une semaine dont 101 cas en trois jours sur Saint-Laurent du Maroni et 351 cas en quatre jours sur l’île de Cayenne

Le Covid-Info de ce samedi 9 janvier portant sur les résultats des tests de vendredi en Guyane (PCR et antigéniques) révèle 143 nouveaux positifs pour 1438 tests réalisés ce qui révèle un taux de 10,61% de positifs en moyenne en Guyane sur les 7 derniers jours de tests connus. Les calculs des taux de positifs, du nombre de cas et du nombre de tests par période de 7 jours consécutifs depuis une semaine montrent une hausse globale du taux de positifs, du taux d’incidence et du nombre de tests de dépistage. En effet selon les calculs de Guyaweb s’appuyant sur…