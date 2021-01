Covid-19 : 11 morts depuis le début de l’année 2021 au Suriname en proie également à une hausse des contaminations

Le Suriname, pays voisin de la Guyane n’échappe pas non plus à la hausse des contaminations au Covid-19 ces dernières semaines. Il n’échappe pas non plus aux formes sévères et mortelles de la maladie. 11 personnes y sont décédées depuis le début de l’année selon la presse de ce pays. « Ici aussi la situation est à nouveau à la hausse avec entre 80 et 100 nouveaux cas positifs par jour », a expliqué dimanche soir à Guyaweb, Antoine Joly, l’ambassadeur de France à Paramaribo, sollicité vendredi sur la situation de la pandémie dans ce pays frontalier de la Guyane. Dès lors,…