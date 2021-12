Ce que dit le référé qui suspend l’interruption de traitement à compter du 18 septembre d’un infirmier de l’hôpital de Brest

Guyaweb s’est procurée la décision de la juge des référés du tribunal administratif de Brest qui suspend la décision prise à l’encontre d’un infirmier de l’hôpital de la ville. Sa suspension sans traitement est suspendue. Un rappel à la prudence sur la procédure lorsque l’infirmier est en congés maladie. Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 30 novembre 2021, M. Hassan I., représenté par Me Rajjou, demandait au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 septembre 2021…