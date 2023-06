Blocage du pont du Larivot : des militants de la Caravane de la liberté jugés demain

Reporté en juillet dernier en raison de multiples vices de procédure, le procès de militants de la Caravane de la liberté ayant bloqué le pont du Larivot en septembre 2021 aura lieu ce mardi 20 juin. L’infirmière libérale Delana Alexander fait partie des prévenus à qui il est reproché, entre autres, une entrave à la circulation publique et une participation à une manifestation non déclarée. Le 5 juillet 2022, l’audience, qui s’annonçait fleuve, n’avait duré que 45 minutes. Tous les dossiers des cinq militants de la Caravane de la liberté (Guy Frédéric, Olivier Vaiti, Patrick Palmot, Loïs Pindard et Delana…