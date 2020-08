19 nouveaux départements en zone rouge dont les Antilles

A quelques jours de la rentrée scolaire inédite en raison de la crise sanitaire de la Covid-19, Jean Castex, Premier ministre et ex coordinateur du plan de déconfinement national, ainsi que les ministres de l’Education et de la Santé ont fait un point ce jeudi matin sur la situation sanitaire qui se tend depuis quelques semaines en France hexagonale mais aussi en Outre-mer notamment aux Antilles désormais placées en zone rouge.

Au cours du point presse, de nouvelles mesures ont été annoncées notamment le « port du masque dans tout Paris » pour faire face à « la recrudescence de l’épidémie » et pour « préparer cette rentrée » a déclaré Jean Castex.

De son côté le ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a précisé que le port du masque serait obligatoire à partir du collège, y compris lors des récréations.

« 19 nouveaux départements sont inscrits en rouge (…), 21 le sont au total » a indiqué le Premier ministre (Paris et les Bouches-du-Rhône l’étaient déjà, ndlr).

Désormais la Guadeloupe et la Martinique sont placées dans ces zones rouges, c’est-à-dire en zone de circulation active du virus (lire Guyaweb du 25/08).

En revanche Mayotte et la Guyane, touchées en mai-juin et en état d’urgence sanitaire jusqu’au 30 octobre, sont désormais épargnées. En effet elles connaissent depuis début juillet une baisse du nombre de personnes infectées au Coronavirus, mais le risque de rebond de l’épidémie n’est pas écarté.