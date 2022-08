Changer le parcours du Tour de Guyane 2023

Le Tour de Guyane 2022 a été décevant. Notablement par son parcours. A ceux qui en auront conclu que Lars Oreel le vainqueur doit être un « grand champion » pour avoir gardé le maillot jaune du début à la fin (1), l’on rétorquera que l’on ne sait pas vraiment car sa victoire s’appuie sur deux paramètres : un, le parcours plat comme aux Pays-Bas, le second, une forte équipe pour contrôler la course. Pour le reste, un parcours avec de vraies côtes locales éclaircirait la course : il n’y en a pas tant que cela mais il y en a. Un…