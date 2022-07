Vega-C, la petite soeur d’Ariane 6, s’est envolée pour sa première mission

Avec plus deux heures de retard sur l’horaire initial, le lanceur léger Vega-C a réussi son vol inaugural ce mercredi 13 juillet en s’élançant à 10h13 (heure locale) du Centre spatial guyanais (CSG). La fusée, sous maîtrise d’œuvre italienne, doit placer en orbite le satellite scientifique LARES-2 et six cubesats, des satellites cubiques miniatures.

Prévu à 8h13, le tir inaugural de Vega-C a été retardé une première fois après qu’une « anomalie sur l’ensemble de lancement » a été détectée.

Le décompte a repris à 9h09 avant que de nouveaux « voyants rouge » n’interrompent la chronologie du tir. La tension au sein de la salle de commandement Jupiter était palpable.

Finalement, le lanceur léger européen s’est envolé à 10h13 sous un ciel nuageux depuis le Centre spatial guyanais (CSG), pour la première fois de son histoire.

Vega-C doit permettre, deux heures plus tard, de mettre en orbite à 6 000 kilomètres d’altitude plusieurs charges scientifiques, dont LARES-2, un satellite utilisé pour étudier l’effet de la gravité en orbite.

Vega-C, pour « Consolidation » selon son maître d’oeuvre industriel, l’italien Avio, est une version améliorée du lanceur léger Vega, tiré à 20 reprises (avec deux échecs) depuis 2012.

Avec 35 mètres de hauteur, Vega-C est un peu plus grande et plus large que Vega, et pourra mettre des satellites d’un poids total de 2,2 tonnes contre 1,5 tonne pour Vega.

Des performances accrues qui vont permettre à Vega-C de s’adresser à 90% du marché des satellites en orbite basse à quelques centaines de kilomètres d’altitude, contre la moitié pour Vega, selon Avio.

Face à une concurrence féroce, notamment de l’américain SpaceX, les nouveaux lanceurs arrivent à point nommé : plus de 17 000 satellites doivent être lancés d’ici à 2031, soit 4,5 fois plus qu’au cours de la décennie écoulée, selon le cabinet spécialisé Euroconsult. Parmi eux, une grande majorité de petits satellites (inférieurs à 600 kg) envoyés en orbite basse.

Après ce lancement inaugural, le manifeste de la fusée italienne comprend neuf lancements (sept pour Vega-C et deux pour Vega), selon Arianespace. L’ESA, l’agence spatiale européenne, table sur quatre à six tirs par an.