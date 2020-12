Report d’un tir de Soyouz, le dernier de l’année 2020

Initialement prévu ce lundi 28 décembre, le lancement de Soyouz, cinquième et dernier de l’année 2020, avec à son bord CSO-2, un satellite d’observation à usage de défense et de sécurité, est reporté au mardi 29 décembre à 13h42 heure locale depuis son pas de tir de Sinnamary au Centre spatial Guyanais.

» Les conditions météorologiques observées au-dessus du Centre spatial guyanais n’étant pas favorables pour une tentative aujourd’hui (risque que le profil des vents en altitude ne soit pas accepté au moment du décollage), Arianespace a décidé « d’interrompre la chronologie finale du lancement VS25 ». «

Le lanceur Soyouz et le satellite CSO-2 à bord sont en configuration stabilisée et en totale sécurité » communique Arianespace.

Pour son dixième et dernier lancement de l’année, le cinquième réalisé avec le lanceur Soyuz en 2020, Arianespace doit placer CSO-2, un satellite d’observation à usage de défense et de sécurité, sur une orbite héliosynchrone. CSO-2 sera lancé pour le compte du Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) et de la Direction générale de l’armement (DGA) au profit de l’Etat-major des Armées et devrait « garanti(r) à la France et à l’Europe un accès autonome à l’Espace, priorité stratégique. »