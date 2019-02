OneWeb : lancement d’une Soyouz ce 27 février

Cette 21e mission effectuée par le lanceur Soyuz depuis le Centre Spatial Guyanais de Kourou devait avoir lieu ce mardi 26 février mais a été reportée au lendemain, ce mercredi 27 février à 18h37. Soyouz s’élancera avec les six premiers satellites (sur 648) de la constellation Oneweb dont l’objectif est de proposer de l’internet partout dans le monde.

« L’opérateur de satellites OneWeb s’est donné pour mission de fournir des services de communication planétaire grâce à une constellation de satellites de nouvelle génération qui assurera une connectivité sans faille, pour tous et partout dans le monde. Une fois déployée en orbite, la constellation OneWeb permettra aux terminaux utilisateurs compatibles avec une couverture 3G, LTE, 5G et Wi-Fi de rendre le très haut débit accessible partout dans le monde – que ce soit au sol, dans les airs et les mers » explique la société Arianespace.

« Composée de 650 satellites environ, la constellation initiale de OneWeb sera mise en orbite par Arianespace, qui réalisera, d’ici à 2020, 21 lancements à bord du lanceur moyen Soyuz depuis trois bases spatiales (Kourou, en Guyane française ; Baïkonour, au Kazakhstan ; et Vostotchny, en Russie) ».

Le vol VS-21 prévu mercredi 27 février à 18h37 (heure locale) sera le deuxième réalisé par Arianespace en 2019 depuis le Centre Spatial Guyanais de Kourou et le premier effectué avec le lanceur Soyuz.