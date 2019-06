Mission VA248 d’Arianespace

Le lanceur Ariane 5 va placer en orbite géostationnaire les satellites T-16 et EUTELSAT 7C jeudi 20 juin.

Il s’agit du cinquième lancement de l’année 2019 et du deuxième réalisé avec Ariane 5, dont c’est la 104e mission pour Arianespace.

« T-16 est le 11e satellite mis en orbite par Arianespace pour AT&T (…). T-16 est construit par Airbus Defence and Space. Il fournira des services à haut débit et haute puissance (…) et couvrira les États-Unis continentaux, l’Alaska, Hawaii et Porto Rico » indique Arianespace.

« EUTELSAT 7C sera le 33e satellite lancé par Arianespace pour le compte d’Eutelsat depuis 1983 (…). EUTELSAT 7C est un satellite à haut débit et haute puissance qui couvrira les régions de l’Afrique, de l’Europe, du Moyen-Orient et de la Turquie (…). EUTELSAT 7C a été construit par Maxar Technologies située à Palo Alto en Californie ».

Le décollage du lanceur Ariane 5 est prévu jeudi 20 juin du Centre Spatial Guyanais de Kourou dans une fenêtre de lancement allant de 18h43 à 20h30, la durée nominale de la mission (du décollage à la séparation des satellites) étant d’environ 33 minutes.

La Revue d’Aptitude au Lancement se déroulera ce mardi 18 juin à Kourou afin d’autoriser les opérations de chronologie finale.