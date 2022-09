Mission réussie pour une des dernières Ariane 5

Après un report de 24h en raison de conditions météorologiques, le lancement d’Ariane 5 s’est réalisé ce mercredi 7 septembre à 18h45 heure locale, depuis le port spatial européen de Kourou, en Guyane française. Pour sa seconde mission de l’année (VA258), Ariane 5 a placé avec succès le plus gros satellite de télécommunications Eutelsat Konnect Vhts en orbite qui doit d’apporter un accès internet haut débit partout en Europe, particulièrement dans les régions isolées avec une faible couverture.

« Avec la réussite de ce nouveau lancement, Arianespace est fière d’avoir mis en orbite, pour la 37ème fois depuis 1983, un satellite de l’opérateur Eutelsat, » a déclaré Stéphane Israël, président exécutif d’Arianespace. « Construit par Thales Alenia Space, EUTELSAT KONNECT VHTS, dont les capacités permettront de connecter des zones blanches partout en Europe et de donner à leurs habitants un accès à Internet, illustre parfaitement notre ambition de mettre l’Espace au service d’une meilleure vie sur Terre. Un succès de plus pour l’équipe européenne des lancers et Ariane 5 qui engagera, après ce vol, ses trois derniers lancements ».

En effet, au terme de cette mission, il restera trois Ariane 5 à lancer, dont la mission JUICE – une sonde à destination de Jupiter, la plus grosse planète du sytème solaire -, avant qu’Ariane 6 ne prenne le relais, « au bénéfice des missions institutionnelles de l’Europe et des besoins, en forte croissance, du marché commercial » communique Arianespace.