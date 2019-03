Le premier vol d’Ariane 6 déploiera les satellites de la constellation OneWeb

Ce nouveau réseau satellitaire mondial à haut débit sera déployé par le lanceur Ariane 6 à compter du second semestre 2020.

« Le lanceur Ariane 6 viendra compléter les capacités de lancement d’Arianespace pour assurer le déploiement initial et le renouvellement de la constellation OneWeb » indique la société Arianespace. « Le lanceur Ariane 6 possède deux versions, Ariane 62 et Ariane 64 », qui doivent respectivement placer en orbite « jusqu’à 36 » et « jusqu’à 78 satellites OneWeb ».

Pour rappel, « l’opérateur de satellites OneWeb s’est donné pour mission de fournir des services de communication planétaire grâce à une constellation de satellites de nouvelle génération qui assurera une connectivité sans faille, pour tous et partout dans le monde. Une fois déployée en orbite, la constellation OneWeb permettra aux terminaux utilisateurs compatibles avec une couverture 3G, LTE, 5G et Wi-Fi de rendre le très haut débit accessible partout dans le monde – que ce soit au sol, dans les airs et les mers » (Guyaweb du 27/02/2019).

« Composée de 650 satellites environ, la constellation initiale de OneWeb sera mise en orbite par Arianespace, qui réalisera, d’ici à 2020, 21 lancements à bord du lanceur moyen Soyuz depuis trois bases spatiales (Kourou, en Guyane française ; Baïkonour, au Kazakhstan ; et Vostotchny, en Russie) ».

Le 27 février dernier les six premiers satellites de la constellation ont été mis en orbite par le lanceur Soyuz qui a décollé de Sinnamary en Guyane française (Guyaweb du 27/02/2019).