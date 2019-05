ArianeGroup débute la production des lanceurs Ariane 6 qui voleront à partir de 2021.

« ArianeGroup lance la production des quatorze premiers lanceurs Ariane 6 de série. Ces quatorze lanceurs, destinés à voler entre 2021 et 2023, seront produits dans les usines d’ArianeGroup en France et en Allemagne, et dans celles de ses partenaires industriels européens, dans les 13 pays participant au programme Ariane 6 » indique l’entreprise spatiale.

« Par ailleurs, ArianeGroup poursuit la fabrication du modèle destiné aux tests de qualification au sol, sur le pas de tir en Guyane, ainsi que la production de la première Ariane 62 de vol, dont le lancement est prévu en 2020 ».

Le lancement de la production des premières Ariane 6 se fera « en parallèle des huit exemplaires du dernier lot d’Ariane 5 » précise ArianeGroup, maître d’œuvre industriel du développement et de l’exploitation des lanceurs Ariane 5 et Ariane 6.

Lanceur polyvalent et modulaire, Ariane 6 sera produit en deux versions, Ariane 62 (2 boosters à poudre) et Ariane 64 (4 boosters à poudre), « afin de pouvoir remplir toutes les missions, vers toutes les orbites, et de garantir la continuité de l’accès européen à l’espace ».