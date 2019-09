Echec de Vega : la Commission d’Enquête rend ses conclusions

La Commission d’Enquête Indépendante chargée d’analyser l’échec du vol Vega VV15 le 11 juillet dernier a présenté les résultats de ses travaux mercredi 4 septembre.

Cette Commission coprésidée par l’Inspecteur général de l’Agence Spatiale Européenne et le Directeur Technique et Qualité d’Arianespace « a identifié les causes possibles à l’origine de l’anomalie et a formulé ses recommandations pour un retour en vol de Vega dans les conditions de sécurité et de fiabilité requises ».

La Commission d’Enquête « n’a trouvé aucune indication d’un acte de malveillance » et elle a « identifié une défaillance thermo-structurale dans le dôme avant du moteur Z23 comme étant la cause la plus probable de l’anomalie » ayant conduit à la sortie de trajectoire du lanceur européen Vega puis à sa destruction volontaire en vol dans la soirée du mercredi 11 juillet (Guyaweb du 12/07/2019).

La Commission d’Enquête recommande « un plan de vérification exhaustif de ses constats et analyses » et « un ensemble d’actions correctives portant sur l’ensemble des sous-systèmes, des processus et des équipements concernés », précisant qu’« au terme de ces actions, le retour en vol de Vega dans toutes les conditions de fiabilité requises est prévu au cours du premier trimestre 2020 ».

Initialement prévue vendredi 5 juillet, la mission VV15 du lanceur italien polyvalent Vega avait été reportée à deux reprises en raison de vents défavorables au-dessus du Centre Spatial Guyanais de Kourou, avant d’être finalement programmée le mercredi 10 juillet à 22h53 (Guyaweb du 10/07/2019).

Dans le cadre de cette 15e mission depuis le début de son exploitation en 2012, le lanceur Vega emportait pour le compte des Emirats Arabes Unis le satellite FalconEye1 d’observation de la Terre, un satellite de 1197 kg qui devait être placé en orbite à 611 kilomètres de la Terre 57 minutes après le décollage.