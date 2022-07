Décollage depuis Kourou le 13 juillet pour Vega-C, le nouveau lanceur européen

Sauf changement de dernière minute, la nouvelle fusée Vega-C sera lancée ce mercredi 13 juillet à 8h13 du Centre spatial guyanais (CSG). L’aboutissement de 8 ans de travail pour améliorer le lanceur léger européen.

Si Ariane 6 ne décollera pas avant 2023, le nouveau lanceur Vega-C va tenir son calendrier.

Prévu pour 2022, il s’élancera pour sa première mission ce mercredi 13 juillet à 8h13, depuis le Centre spatial guyanais (CSG), et déploiera le satellite scientifique LARES 2 (Laser Relativity Satellite 2) – un satellite passif à miroirs laser pour l’étude du champ gravitationnel terrestre – ainsi que 6 cubesats, des satellites cubiques miniatures.

Ce vol inaugural est le fruit de 8 ans de travail pour accroître les performances du lanceur léger européen sous maîtrise d’œuvre italienne. Dès 2014, l’Agence spatiale européenne (ESA) a donné son accord pour le développement de cette nouvelle version et doté le projet d’un budget de 395 millions d’euros.

Equipée de moteurs plus puissants, Vega-C peut emporter des satellites plus imposants et plus nombreux grâce à une masse maximale au décollage de 2,2 tonnes, contre 1,5 tonne dans la version précédente. Le nouvel étage de la fusée (P120C) développe « le double de poussée » par rapport à son prédécesseur précise le Centre national d’études spatiales (Cnes).

Il s’agit du changement le plus significatif. Ce moteur sera d’ailleurs produit en série puisque le lanceur Ariane 6 l’utilisera également et en sera équipé de deux ou de quatre, selon les besoins. Une manière de rationaliser les coûts de production des deux programmes.

Enfin, le Cnes rapporte que le développement du nouveau lanceur Vega-C va permettre de « limiter l’exposition de la production aux sources non-européennes« . En effet, le moteur à ergols liquides du quatrième étage de la version précédente de Vega, une pièce essentielle, était conçu et fabriqué en Ukraine, par le constructeur KB Yuzhnoye, à Dnipro, 3e ville du pays bombardée de nombreuses fois depuis le déclenchement de la guerre russo-ukrainienne le 24 février.

Au CSG, Vega-C utilisera le même site de lancement que la version précédente. Le pas de tir a subi des travaux d’extension qui permettent aux deux variantes d’être opérées avec les mêmes installations.