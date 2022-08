Le Centre spatial guyanais en pleine mutation

Contraint de se moderniser pour faire face à la concurrence, le Centre spatial guyanais veut être plus attractif et plus vert dans les années à venir. Plus largement, les Européens ont pour objectif de réduire les coûts de production des lanceurs et de fonctionnement de la base spatiale pour être compétitifs dans un marché en plein boom. Une réflexion lancée il y a plusieurs années et qui commence à porter ses fruits. Nouveau lanceur en 2023, nouveau centre des opérations en 2024, le Centre spatial guyanais (CSG) amorce clairement une mutation. L’objectif est d’obtenir une base plus efficiente et attractive,…