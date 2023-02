L’Accordeur, un tiers-lieu associatif unique en Guyane

Ouvert en septembre et inauguré officiellement en décembre, l’Accordeur est le nouveau pôle associatif de Guyane, niché en plein cœur de Cayenne en lieu et place de l’ancienne Caisse générale de sécurité sociale. Un tiers-lieu unique de 1600 m² qui héberge une trentaine d’associations exerçant dans les domaines de l’insertion, de la formation, de la culture et des loisirs. Guyaweb vous fait visiter cette maison-mère de l’économie sociale et solidaire. Lorsque l’on traîne ses baskets entre le marché et le cimetière de Cayenne, impossible de rater « l’Accordeur » au croisement de la rue du Dr Barrat et de la rue Justin-Catayée….