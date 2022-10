Rapport GuyaClimat : le changement climatique s’aggrave en Guyane

Quels sont les effets annoncés du dérèglement climatique en Guyane et les politiques régionales d’adaptabilité ? Premier volet de notre série avec le décryptage, en avant-première, du rapport « GuyaClimat » qui met à jour les données scientifiques. Selon le rapport, si l’élévation du niveau de la mer sera plutôt stable d’ici la fin du siècle, la diminution des pluies et de la force des vagues ainsi que la hausse des températures et du vent sont importantes. Décortiquer les phénomènes physiques à l’origine du changement climatique, c’est tout l’objet du rapport GuyaClimat, fruit d’un partenariat entre les scientifiques du Bureau…