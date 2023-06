Violence urbaines en Guyane suite au décès de Nahel : un homme tué la nuit dernière à Cayenne

Les tensions et violences qui secouent l’Hexagone depuis mardi 27 juin et la mort d’un adolescent, Nahel, 17 ans, tué par un policier, se sont propagées dans la nuit de jeudi à vendredi en Guyane. Plusieurs quartiers sensibles du département et de Cayenne se sont embrasés dans la soirée. Un homme est décédé cité Stanislas. Selon les autorités, ce fonctionnaire territorial de 50 ans a été victime d’une balle perdue tirée par les émeutiers et destinée aux forces de l’ordre.

L’embrasement. Alors que l’Hexagone en est à sa troisième nuit d’émeutes suite à la mort mardi à Nanterre de Nahel, 17 ans, tué par un policier lors d’un refus d’obtempérer, la Guyane a été atteinte dans la nuit de jeudi à vendredi par la flambée de violences.

Dès 20 heures, répondant à un appel lancé sur les réseaux sociaux, plusieurs individus ont érigé des barricades à Cayenne, notamment cité Mont-Lucas où les forces de l’ordre sont intervenues pour permettre aux pompiers d’éteindre des feux de poubelles et de palettes et mettre fin au caillassage de véhicules de particuliers.

D’autres quartiers du chef-lieu de Guyane (Novaparc, Village-Chinois), de Matoury, Macouria et Kourou ont également été le théâtre de violences urbaines. Deux-cent-cinq policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers ont été mobilisés hier soir. Trois interpellations ont eu lieu à Balata (Matoury) où un cocktail molotov a visé des gendarmes.

Trois autres personnes, des mineurs, ont été interpellées à Mont-Lucas à Cayenne. Dans ce quartier, peu avant minuit, un riverain a été touché par un tir d’arme. Carl Tarade, 50 ans, résident de la cité Stanislas qui fait face à celle de Mont-Lucas, a reçu « une balle perdue » alors qu’il se trouvait « sur son balcon » a déclaré le préfet Thierry Queffelec lors d’un point presse donné ce vendredi matin depuis le Centre opérationnel de zone, la cellule de crise de la préfecture.

Atteint au thorax

« Alors que la situation était figée et que les policiers se retiraient, un tir à belle réelle qui était destiné aux policiers a atteint un riverain au thorax alors qu’il était sur son balcon. Cette balle perdue l’a tué » a précisé le préfet. Une enquête pour homicide a été ouverte et confiée à la police judiciaire de Cayenne.

Hier soir à Mont-Lucas, épicentre des violences, « de nombreux tirs à balle réelle ont visé les policiers » a assuré lors de ce même point presse le commissaire divisionnaire Philippe Jos, directeur territorial de la police nationale en Guyane. La police n’a pas fait usage d’armes létales en réponse, mais « de LBD et de gaz lacrymogènes » d’après la même source.

« C’est une mort de trop. Ce niveau de violence gratuite est difficile à comprendre » a concédé le préfet Thierry Queffelec qui dénonce une « instrumentalisation de la mort d’un ado« . Carl Tarade était fonctionnaire territorial au service démoustication de la Collectivité Territoriale de Guyane (CTG).

300 policiers et gendarmes mobilisés

En réaction, le préfet a annoncé la mobilisation de 300 policiers et gendarmes pour cette nuit, appuyés par des drones et des hélicoptères. Deux arrêtés d’interdiction de transport d’essence et d’artifices (mortiers) vont également être pris par Thierry Queffelec. Les commerces fermeront à 20 heures et la ligne de bus n°7, desservant Mont-Lucas, ne circulera pas au-delà de 21 heures. Pour autant, comme à l’échelle nationale, aucun couvre-feu n’a été annoncé.

Dans l’Hexagone, 39 commissariats et 119 bâtiments publics ont été attaqués jeudi soir, lors de la troisième nuit consécutive d’émeutes liées à la mort de Nahel. À l’issue d’une réunion d’urgence du gouvernement, Emmanuel Macron a annoncé le déploiement de moyens humains et matériels (blindés de la gendarmerie) supplémentaires pour endiguer la violence. En parallèle, les bus et tramways ne circuleront plus à partir de 21 heures, et ce, sur tout le territoire français.