Une mission sénatoriale sur la continuité territoriale en Guyane et en Guadeloupe

Engagée dans une mission d’information sur la continuité territoriale pour comprendre les insuffisances des politiques actuelles entre les territoires ultramarins et l’Hexagone, la délégation sénatoriale aux Outre-mer se rendra du 26 février au 1er mars en Guyane, puis en Guadeloupe jusqu’au 4 mars, afin d’auditionner les principaux acteurs de cette politique publique censée compenser les handicaps liés à l’éloignement, l’enclavement et le difficile accès de certains territoires.

« Ce déplacement permettra de comprendre les obstacles à la continuité territoriale et de mesurer l’efficacité et les insuffisances des politiques mises en place par l’Etat » pour faire de la continuité territoriale et du désenclavement une réalité pour les populations de Guyane et de Guadeloupe où le contexte de vie chère et d’explosion des prix des billets d’avion depuis un an « exacerbent les enjeux« , indique le Sénat dans un communiqué.

« Après avoir rencontré les principaux acteurs de cette politique, notamment LADOM, les collectivités et les compagnies aériennes », la délégation sénatoriale composée des deux co-rapporteurs de la mission, le sénateur Guillaume Chevrollier (Les Républicains, Mayenne) et la sénatrice Catherine Conconne (Socialiste, Écologiste et Républicain, Martinique), et des sénateurs de Guyane Marie-Laure Phinéra-Horth et Georges Patient, se rendra le mardi 28 février à Maripasoula (Guyane) et le vendredi 3 mars à Marie- Galante (Guadeloupe) pour « saisir le double défi de la continuité intérieure sur ces territoires » poursuit le communiqué du Sénat.

À Maripasoula le 28 février

Point d’étape de la mission sénatoriale, Maripasoula la plus vaste commune de France, avec ses 18 360 km², s’était retrouvée isolée du monde le 4 novembre dernier après qu’Air Guyane ait décidé de suspendre les liaisons aériennes à la suite d’un incident à l’atterrissage sur son aérodrome. La liaison avait été rétablie le 24 novembre après plusieurs travaux effectués sur la piste d’atterrissage.

Le lendemain mercredi 1er mars, une première restitution à la presse des travaux de la délégation sera effectuée à Cayenne. Une rencontre avec une association d’aides aux étudiants est également programmée ce jour-là.

La mission sénatoriale prendra ensuite la direction de la Guadeloupe et notamment de Marie-Galante qu’elle visitera le 3 mars afin de poursuivre ses travaux entamés en janvier par plusieurs tables rondes sur la Corse et les territoires français des bassins du Pacifique et de l’océan Indien, ainsi que des entretiens des responsables de Ladom et de l’armateur CMA-CGM sur la problématique du fret maritime.

Le rapport définitif de la mission sénatoriale est attendu pour fin mars.