Un séminaire sur la connaissance du littoral guyanais pour les 10 ans de l’Observatoire de la dynamique côtière

Pour célébrer ses dix ans d’existence, l’Observatoire de la dynamique côtière (OdyC) de Guyane organise du 3 au 5 juin à Cayenne un séminaire sur la connaissance du littoral guyanais et sur les questions de gestion intégrée du littoral. Destiné aux acteurs concernés par le développement du littoral guyanais, l’un des plus mouvants au monde, ce séminaire doit permettre de comprendre, connaître et anticiper les évolutions littorales et leurs conséquences, notamment en vue de l’aménagement du territoire et de la gestion des risques. Pour autant, le grand public n’est pas oublié et pourra s’informer lors d’une conférence organisée mercredi 5 juin, de 18 à 20h, à la Chambre de commerce et d’industrie (CCI).

Le littoral guyanais fait partie des côtes les plus dynamiques au monde, il est soumis à des phénomènes d’érosion ou d’accrétion très importants, notamment sous l’effet des bancs de vase. Ces bancs sont issus des sédiments charriés chaque année – 600 millions de tonnes – par le fleuve Amazone et remontant le long du plateau des Guyanes sous l’effet principal de la houle, mais aussi des courants marins, du vent, de la marée et du débit des fleuves. Ils se forment au niveau de l’estuaire de l’Approuague et migrent à une vitesse de 2,5 km par an le long des 400 km de côtes guyanaises, jusqu’à atteindre le delta de l’Orénoque au Venezuela où les sédiments sont remis en suspension. Une dynamique d’une ampleur inégalée dans le monde.

D’une moyenne de 30 à 40 km de long, 15 à 20 km de large et 3 à 5 mètres d’épaisseur, ces bancs jouent plutôt un rôle d’amortisseur de la houle et limitent ainsi l’érosion. Une fois qu’ils sont détachés de la côte, en revanche, les plages sont plus vulnérables. La côte est alors en situation d’évolution constante et possède un trait extrêmement mobile. Cette instabilité contraint fortement l’aménagement du littoral de Guyane, où près de 90% de la population du territoire se concentrent.

Pour comprendre ces phénomènes et anticiper les risques liés (érosion, submersion marine…) , un Observatoire de la dynamique côtière (OdyC) a été créé en Guyane en 2014 afin d’aider les décideurs publics et privés dans leurs politiques de gestion de la bande côtière. Piloté par la Direction générale des territoires et de la mer (DGTM – Etat) et le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), l’ODyC structure l’observation du littoral guyanais, qui préexistait mais n’était pas autant organisée.

Définir une feuille de route

Pour célébrer les dix ans de l’observatoire, un séminaire est organisé sur trois jours (du 3 au 5 juin) pour « fédérer l’ensemble des acteurs concernés par le développement du littoral, afin que l’observatoire puisse apporter les réponses aux enjeux du territoire » précise l’Audeg, l’Agence d’urbanisme et de développement de la Guyane, l’un des membres du comité technique de l’OdyC. Ce séminaire se tiendra dans un hôtel de Cayenne.

Lors du premier jour, selon le programme de l’événement, « le séminaire s’attachera à revenir sur le contexte du littoral guyanais à l’origine du développement de l’ODyC et à en faire connaître le dispositif« . Les deux autres journées auront pour objectif de travailler à l’élaboration d’une feuille de route concertée entre tous les acteurs présents, permettant d’identifier les futurs axes d’action et les perspectives.

Ce séminaire est destiné à toutes les institutions et organismes impliqués ou confrontés à la gestion du littoral. « Il s’adresse essentiellement aux collectivités territoriales, établissements publics, services de l’État, organismes scientifiques, gestionnaires d’espaces naturels, ainsi qu’aux associations de protection et d’éducation à l’environnement » précise la préfecture dans un communiqué.

Néanmoins, le grand public pourra venir poser toutes ses questions lors d’une conférence organisée mercredi 5 juin à la CCI à Cayenne, de 18h à 20h.