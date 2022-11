Un président, un capitaine, un chef d’entreprise, un fils de piroguier de la gendarmerie ex-agent de la mairie de Kourou sont rejugés pour avoir monté un réseau de cocaïne entre Kourou et Montpellier

Audience marathon mardi à la Cour d’appel de Cayenne qui s’est penchée sur un réseau de drogue (cocaine, cannabis et espèces) entre Kourou et Montpellier… où des Kourouciens se sont installés. Le procès a en effet débuté peu après 8h30 pour s’achever à 23h30. Episode 1 : la présentation des accusés et ce qu’ils reconnaissent. Le 17 janv 2022 un témoin anonyme fait des révélations sur un réseau de stupéfiants entre Kourou et Montpellier. Des mules faisaient le trajet jusqu’à Orly avant de revenir en Guyanr avec 70 000 à 100 000 euros et du cannabis. 61 mules ont été…