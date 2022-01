Un livre blanc pour les droits du Maroni

Contre la pollution au mercure du fleuve Maroni et la contamination de ses habitant.es, toutes les voies juridiques ont-elles été essayées ? Non, répond un « livre blanc » réalisé par l’association Wild Legal qui liste les pistes d’actions en justice et les possibles évolutions du droit pour lutter contre cette pollution engendrée par l’orpaillage illégal qui empoisonne les habitant.es des hauts-fleuves depuis les années 1990. Les garimpeiros – chercheurs d’or clandestins que la gendarmerie estimait en mars dernier être au nombre de 8600 – ont recours pour amalgamer l’or à du mercure. 13 tonnes de ce produit toxique seraient déversées chaque…