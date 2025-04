Un beau procès de l’orpaillage clandestin de Guyane… à Fort de France

Ce procès de l’orpaillage clandestin comportait environ 20 prévenus. Un certain nombre d’avocats guyanais et de prévenus ont boycotté le procès qui s’est tenu sans eux à Fort de France. Explications… Il est 21h30 ce vendredi 16 novembre 2018 au Palais de justice de Cayenne, à l’époque rue du général De Gaulle, un bureau un rien exigu jouxtant celui du procureur de la République fait office de salle d’audience devant le juge des libertés et de la détention : une magistrate venue de Fort de France comme la greffière à ses côtés et la représentante du ministère public qui leur…