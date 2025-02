Un an à peine après son élection, José Mariéma remplacé par Renan Figueiredo Rodrigues à la tête de la FedomG

La Fédération des opérateurs miniers de Guyane a élu un nouveau bureau et un nouveau président en décembre. José Mariéma a été mis sur la touche, moins d’un an après son élection à la tête du lobby des miniers. Il est remplacé par Renan Figueiredo Rodrigues, patron de la SAS Compagnie minière Major. Officiellement, la Fédération des opérateurs miniers de Guyane (FedomG) a changé de bureau en décembre pour « insuffler une nouvelle dynamique« . Officieusement, José Mariéma a été écarté, moins d’un an après son arrivée à la tête de l’association professionnelle, suite à sa mise en examen fin septembre dans…

La suite de cet article est réservée aux abonné(es).

Rejoignez-nous et faites vivre l’information d’intérêt général et de qualité. Restez bien informés et accédez à nos informations, reportages, enquêtes et analyses, à lire nulle part ailleurs !