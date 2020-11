Sale temps au Centre Spatial Guyanais

Une « erreur d’inversion des câbles » au cours de la fabrication du lanceur en Italie est à l’origine de l’échec de la mission Vega opérée dans la nuit de lundi à mardi depuis Kourou, selon le pdg d’Arianespace, Stéphane Israël. Cet évènement vient alourdir l’ambiance déjà particulièrement contrariée de l’activité spatiale européenne et celle de Kourou depuis 2019. L’atmosphère n’est pas des plus apaisées ces temps-ci au Centre Spatial Guyanais (CSG) et dans l’aéronautique européen. La mission de Vega, lancée depuis Kourou dans la nuit de lundi à mardi (lire ici) a subi un échec à cause d’« une…