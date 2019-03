Premier lancement réussi pour Véga en 2019

Pour son troisième lancement en 2019, Arianespace a lancé avec succès PRISMA, un satellite dédié à l’observation de la Terre, pour le compte de l’agence spatiale italienne (ASI) dans le cadre d’un contrat avec OHB ITALIA. Initialement prévu le 14 mars, ce premier lancement Vega en 2019, le 14e succès d’affilée de ce lanceur depuis son introduction au Centre Spatial Guyanais (CSG) en 2012, a eu lieu jeudi 21 mars à 22h50mn, (heure de Kourou).

PRISMA marque le 600e satellite mis en orbite par Arianespace et le huitième au service d’institutions ou d’opérateurs italiens. Il offrira des « applications majeures pour protéger la planète et assurer la sécurité environnementale de l’Italie. Équipé d’un instrument électro-optique ultra moderne composé d’un capteur hyperspectral innovant et d’une caméra panchromatique à résolution moyenne, le satellite utilisera ses capacités pour la surveillance de l’environnement, la gestion des ressources, l’identification et la classification des cultures, la lutte contre la pollution, etc« explique Arianespace dans un communiqué.

Le vol VV14 marque la 12e mission de Vega consacrée à l’observation de la Terre, PRISMA étant le 70e satellite à être lancé par Arianespace pour cette application.