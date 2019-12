Mission réussie pour Soyuz

Après un report de 24 heures, la fusée Soyuz a finalement décollé ce mardi 18 décembre à 5h54 heure locale depuis le site de lancement du Centre Spatial Guyanais à Sinnamary.

Soyuz avait pour mission – la troisième et dernière de l’année – de mettre en orbite cinq satellites dont Cheops, dédié à la diversité des exoplanètes. La performance demandée au lanceur était de 3,250 kg pour cette mission d’une durée d’environ 4 heures – du décollage à la séparation des satellites.

« Arianespace a répondu avec succès aux besoins d’autonomie et de fiabilité d’accès à l’espace de l’Italie, de l’Agence spatiale européenne (ESA) et du Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) pour leurs solutions satellitaires innovantes. Elle a aussi servi les ambitions de deux jeunes entreprises innovantes : Tyvak et Hemeria. Le satellite COSMO-SkyMed Second Generation, charge utile principale de cette mission, CHEOPS (Characterising Exoplanet Satellite) et les trois charges utiles auxiliaires ANGELS, EyeSat et OPS-SAT ont été placées en orbite avec succès » s’est félicitée Arnianespace.

Alors que jusqu’à 12 lancements étaient annoncés pour 2019, Arianespace termine l’année avec 9 lancements dont un échec de Véga en juillet dernier.