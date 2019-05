Marie-Anne Clair nommée directrice du CSG

A partir du 1er novembre 2019, elle succèdera à Didier Faivre qui fera valoir ses droits à la retraite, a indiqué le CNES dans un communiqué.

C’est la première fois qu’une femme occupera le poste de directrice du Centre Spatial Guyanais. Nommée à partir du 1er novembre directrice du CSG, Marie-Anne Clair, diplômée de l’Ecole Polytechnique Féminine et de l’Ecole spéciale des Travaux aéronautiques, est entrée au CNES à la direction des lanceurs en 1983 et a été directrice adjointe lanceurs de 2013 à 2016.

Directrice des services orbitaux depuis 2017, elle a été épinglée à de nombreuses reprises – membre de l’International Academy of Astronautics, Chevalier de la Légion d’Honneur, Chevalier de l’Ordre national du mérite et médaille d’argent de l’Académie de l’Air et de l’Espace.

Anne-Marie Clair succèdera à Didier Faivre, en poste de 2016 à 2019 et qui avait dû gérer la crise liée à la mobilisation sociale du printemps guyanais en 2017.

Le CNES a aussi annoncé la nomination à partir du 1er septembre prochain de Caroline Laurent comme Directrice des Systèmes Orbitaux (DSO) et membre du Comité exécutif du CNES.