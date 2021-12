Le télescope James Webb lancé avec succès par Ariane 5

Lancement réussi pour Ariane 5, qui s’est déroulé ce samedi 25 décembre à 9h20 depuis Kourou en Guyane. Opérée par Arianespace pour le compte de l’Agence spatiale européenne (ESA), la dernière Ariane 5 de l’année – dont le lancement était initialement prévu le 18 décembre puis a été reporté deux fois – a placé avec succès le Webb Space Telescope de la NASA sur son orbite de transfert vers le point de Lagrange 2.

Ce samedi 25 décembre à 9h20 heure locale à Kourou, Ariane 5 a décollé depuis le Centre Spatial Guyanais, port spatial européen, pour placer sur son orbite de transfert le télescope Webb développé par la NASA en partenariat avec l’ESA et l’Agence Spatiale Canadienne (CSA). « 27 minutes après le décollage, le télescope s’est séparé avec succès du lanceur » a confirmé par communiqué Arianespace.

« Après un voyage de 29 jours, le télescope spatial le plus puissant jamais construit sera positionné sur une orbite autour du point de Lagrange 2 afin d’observer les galaxies, planètes, nébuleuses et étoiles pour percer les secrets de l’Univers » indique l’Agence spatiale européenne.

« La mission VA256 s’impose comme le lancement de la décennie (…). C’est un honneur pour Arianespace d’avoir procédé à ce lancement, qui va permettre à l’Humanité de faire progresser d’un pas de géant sa connaissance de l’univers » a déclaré Stéphane Israël, président exécutif d’Arianespace.

« Cette mission a nécessité 20 ans de préparation avec la NASA. C’est la troisième fois qu’Arianespace lance pour l’agence américaine, démontrant le bénéfice des grandes coopérations spatiales internationales (… ). Réaliser ce lancement un jour de Noël, 42 ans après le décollage de la première Ariane, est un magnifique cadeau pour la communauté spatiale réunie aujourd’hui au Centre spatial guyanais » s’est félicité Stéphane Israël.

Du côté des curieux et des passionnés d’astronomie, ce lancement avait une signification particulière. Depuis la plage de Montjoly située à 60 kilomètres de Kourou, ils étaient peu nombreux à assister au lancement. Féru d’astronomie, Jean-Marc estime que James Webb, le plus grand et le plus onéreux télescope spatial jamais lancé dans l’espace, sera « plus utile et performant que Hubble qui a fait de jolies photographies et a énormément servi pour la science. Avec James Webb ce sera encore mieux. »

Prévu comme le successeur de Hubble, le télescope James Webb à dix milliards de dollars et développé durant deux décennies, sera 100 fois plus puissant. Il utilisera une technologie améliorée qui pourra capter 70 % de lumière supplémentaire. Ces innovations vont permettre aux scientifiques de capturer des images inédites révélant les premières étoiles et galaxies formées après le Big Bang.

Un peu « blasée par les fusées qui partent », Leslie a tenu à assister à ce lancement historique. « Je suis venue à la plage pour essayer de voir la fusée. On ne l’a pas vue à cause de la couverture nuageuse mais on l’a entendue. On était présents car c’est un grand jour pour la Science. J’espère en savoir davantage sur nos origines et les possibilités pour la planète. »

Le voyage du télescope jusqu’à un point proche de celui de Lagrange 2 durera 29 jours : « Au troisième jour, le bouclier thermique commencera son déploiement. Au onzième jour, le miroir secondaire commencera son positionnement. Entre le 13ème et le 14ème jour, le miroir primaire de 6,5 mètres de diamètre et composé de 18 hexagones sera assemblé. Le télescope devrait arriver à destination finale, à 1,5 million de kilomètres de la Terre, approximativement 29 jours après le lancement » explique Arianespace.

Photo de Une : Le télescope James Webb à bord d’Ariane 5, samedi 25 décembre à 09h20.