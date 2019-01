Le spatial dans la Lune

ArianeGroup a signé un contrat avec l’Agence spatiale européenne pour étudier la possibilité d’aller sur la Lune avant 2025 et commencer à y travailler, a annoncé ArianeGroup par voie de presse.

L’objectif de cette mission serait l’exploitation du régolithe, un minerai duquel il est possible d’extraire eau et oxygène, permettant ainsi d’envisager une présence humaine autonome sur la Lune ; et aussi de produire le carburant nécessaire à des missions d’exploration plus lointaines.

« Ce premier contrat, annoncé symboliquement un jour d’éclipse lunaire, est une étape importante pour ArianeGroup, qui travaille depuis longtemps sur des propositions technologiques en matière de service de logistique spatiale », a expliqué André Hubert Roussel, président exécutif d’ArianeGroup.

« C’est également l’occasion de rappeler la capacité d’Ariane 6 d’effectuer les missions lunaires pour ses clients institutionnels, avec une capacité d’emport pouvant aller jusqu’à 8,5 tonnes .En cette année du cinquantenaire du premier pas de l’homme sur la Lune, ArianeGroup accompagnera ainsi tous les projets européens actuels et futurs, fidèle à sa mission de garantir l’accès autonome et souverain de l’Europe à l’espace ».

Exposition « La Lune, du voyage réel aux voyages imaginaires » au Grand Palais à Paris

A l’occasion du 50e anniversaire du premier pas de l’homme sur la Lune en 1969, ArianeGroup sera l’un des partenaires de l’Exposition « La Lune, du voyage réel aux voyages imaginaires » qui se tiendra du 3 avril au 22 juillet 2019 au Grand Palais à Paris. Cette exposition retracera les rapports que les humains, et notamment les artistes, ont entretenu avec cet astre, à la fois si lointain et si proche, de l’Antiquité à nos jours.